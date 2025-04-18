Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 215 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
1.2 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
592,04
Економія при броні: -36,92 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
471,50
Економія при броні: -17,78 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
494,43
Економія при броні: -19,92 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
513,69
Економія при броні: -39,18 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
588,10
Економія при броні: -89,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
557,10 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
499,16
Економія при броні: -18,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
502,39
Економія при броні: -27,88 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
557,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
530,53
Економія при броні: -24,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
513,67
Економія при броні: -27,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
508,14
Економія при броні: -39,98 грн