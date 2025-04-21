Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 110 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
492,35
Економія при броні: -26,74 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
557,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
524,15
Економія при броні: -71,11 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
485,78
Економія при броні: -31,73 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
342,42
Економія при броні: -39,75 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
557,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
557,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
557,10 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
509,16
Економія при броні: -36,45 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
512,29
Економія при броні: -60,20 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
516,62
Економія при броні: -64,53 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
564,30
Економія при броні: -91,40 грн