Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 174 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
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Зачиняється за 48 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
557,10 грн
Аптека копійка
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Зачиняється за 48 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
501,44
Економія при броні: -47,51 грн
Аптека оптових цін
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Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
Аптека інтернет цін
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Зачиняється за 48 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
531,00
Економія при броні: -56,10 грн
Аптека копійка
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Зачиняється за 48 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
518,78
Економія при броні: -25,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
526,32
Економія при броні: -53,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
497,49
Економія при броні: -39,47 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
492,56
Економія при броні: -34,54 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
Подорожник
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Зачиняється за 48 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
557,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
503,12
Економія при броні: -45,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
508,88
Економія при броні: -36,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
557,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
508,31
Економія при броні: -35,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
504,30
Економія при броні: -31,28 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
557,10 грн