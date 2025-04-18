Харків (адресу не вказано)
Доступно в 279 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
500,23
Економія при броні: -46,88 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
502,01
Економія при броні: -29,07 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
588,10
Економія при броні: -78,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
564,80
Економія при броні: -55,60 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
557,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
485,94
Економія при броні: -17,16 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
498,25
Економія при броні: -32,74 грн