Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 215 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
506,30
Економія при броні: -30,68 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
505,78
Економія при броні: -30,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
505,54
Економія при броні: -30,58 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
564,80
Економія при броні: -78,80 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
508,14
Економія при броні: -32,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
509,78
Економія при броні: -34,51 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
557,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
530,73
Економія при броні: -55,59 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
503,92
Економія при броні: -28,78 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
528,41
Економія при броні: -26,02 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
500,53
Економія при броні: -25,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
522,27
Економія при броні: -47,46 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
491,38
Економія при броні: -64,02 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
520,38
Економія при броні: -18,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
527,33
Економія при броні: -25,42 грн