Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 83 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
557,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
557,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
548,00
Економія при броні: -60,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
341,90
Економія при броні: -26,76 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
557,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
591,81
Економія при броні: -36,12 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
556,80
Економія при броні: -68,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
352,52
Економія при броні: -37,38 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
557,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
492,38
Економія при броні: -36,85 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
500,37
Економія при броні: -27,61 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
557,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
502,25
Економія при броні: -45,82 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Простан таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №30
Технолог
532,20
Економія при броні: -44,20 грн