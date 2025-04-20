Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках у Запоріжжя
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
34,80
Економія при броні: -6,80 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
34,00
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
3.1 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
3.1 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
3.3 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
3.4 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
3.5 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
3.5 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
28,40
Економія при броні: -0,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
3.8 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
3.8 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
34,80
Економія при броні: -6,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
4.0 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальйонів, 54
4.6 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
34,80
Економія при броні: -6,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
4.9 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я