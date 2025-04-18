Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
34,80
Економія при броні: -9,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
34,80
Економія при броні: -9,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
34,80
Економія при броні: -9,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 68
3.5 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
3.6 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
3.7 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 126/128
3.8 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
3.9 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
34,80
Економія при броні: -9,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Європейська, 37
3.9 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
3.9 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 70/54
4.0 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 77
4.8 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
34,80
Економія при броні: -9,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 80
5.1 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
34,10
Економія при броні: -8,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 55
5.2 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я