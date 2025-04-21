Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках у Миколаїв
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
34,80
Економія при броні: -7,80 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 37-А
3.7 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Б
3.8 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 171/15
4.1 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 2-Е
4.2 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Південна, 37
4.2 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
34,80
Економія при броні: -7,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Південна, 39-Б
4.5 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
34,80
Економія при броні: -7,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/10
4.8 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
34,10
Економія при броні: -7,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Б/33
4.9 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 10/2
4.9 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
34,80
Економія при броні: -7,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 22
4.9 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 22/1
5.0 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 36/1
5.4 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я