Львів (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках у Львів
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
34,10
Економія при броні: -8,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
28,40
Економія при броні: -2,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
28,30
Економія при броні: -2,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
28,30
Економія при броні: -2,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
28,50
Економія при броні: -2,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
28,30
Економія при броні: -2,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
28,30
Економія при броні: -2,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
34,80
Економія при броні: -9,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
28,40
Економія при броні: -2,70 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
28,30
Економія при броні: -2,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Липнева, 10
1.2 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
28,30
Економія при броні: -2,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
2.0 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 45
2.0 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Антоновича, 122
2.2 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
29,15
Економія при броні: -0,87 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
2.4 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
29,15
Економія при броні: -0,87 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 95
2.6 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Кульпарківська, 93
2.7 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
28,30
Економія при броні: -2,60 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Садова, 2-А
3.0 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
29,15
Економія при броні: -0,87 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Варшавська, 193
3.1 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
28,30
Економія при броні: -2,60 грн