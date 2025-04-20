Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеках у Кривий Ріг
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
28,30
Економія при броні: -0,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
28,30
Економія при броні: -0,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
28,30
Економія при броні: -0,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 2-В
3.0 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 96-Б
3.0 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 52-Б
3.2 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
28,30
Економія при броні: -0,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Глазового Павла, 24-В
4.2 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 30
4.4 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
28,40
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 3-Г
4.6 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
34,80
Економія при броні: -7,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Вечірньокутська, 1
5.0 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Вечірньокутська, 54-В
5.0 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гетьмана Мазепи Івана, 74
5.2 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 10/7
5.5 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
28,30
Економія при броні: -0,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Лісового, 13-А
6.8 км
Аскопар таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
34,10
Економія при броні: -6,50 грн