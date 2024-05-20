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Аскопар таблетки блістер у коробці, №10 - Одеса (4847) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (2)
20,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 68
Всього: упаковка (2)
18,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (3)
19,52 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (3)
18,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Сегедська, 13
Всього: упаковка (2)
18,34 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Всього: упаковка (2)
20,26 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 162
Всього: упаковка (3)
20,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 122/1-Б
Всього: упаковка (3)
19,77 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Лиманка, вул. Будівельна, 48-Г
Всього: упаковка (3)
18,55 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чорноморськ, просп. Миру, 8-М
Всього: упаковка (1)
20,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 7/9-Н
Всього: упаковка (3)
19,94 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біляївка, вул. Головатого Отамана, 119
Всього: упаковка (3)
20,39 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 56-Ж
Всього: упаковка (3)
19,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Доброслав, вул. Центральна, 58
Всього: упаковка (2)
20,26 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Привокзальна, 6
Всього: упаковка (3)
20,22 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Березанка, вул. Суворова, 85-А
Всього: упаковка (2)
18,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Березівка, пров. Шевченка Тараса, 4
Всього: упаковка (1)
16,89 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Березівка, вул. Танасчишина, 61
Всього: упаковка (3)
18,46 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 83-В
Всього: упаковка (3)
17,77 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Веселинове, вул. Богданова, 1-Б
Всього: упаковка (2)
20,25 грн