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Аскопар таблетки блістер у коробці, №10 - Львів (4847) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (3)
19,99 грн
В інших містах:
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Зимна Вода, вул. Львівська, 3
Всього: упаковка (8)
18,47 грн
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
19,74 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
Всього: упаковка (1)
19,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Жидачів, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
19,10 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Сокальська, 6
Всього: упаковка (3)
18,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Дрогобич, вул. Лесі Українки, 14
Всього: упаковка (1)
18,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Самбір, вул. Коперника, 3
Всього: упаковка (3)
19,46 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Самбір, вул. Валова, 50
Всього: упаковка (2)
19,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Самбір, вул. Шпитальна, 10-В
Всього: упаковка (3)
19,31 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (3)
19,05 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, бульв. Торосевича, 5
Всього: упаковка (7)
18,64 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Борислав, вул. Міцкевича, 3-А
Всього: упаковка (11)
17,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Сколе, вул. Данила Галицького, 7
Всього: упаковка (2)
19,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Нововолинськ, просп. Дружби, 8
Всього: упаковка (3)
19,39 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Почаїв, вул. Лосятинська, 1-Б
Всього: упаковка (1)
16,83 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Локачі, вул. Степова, 8-А
Всього: упаковка (2)
18,55 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
Всього: упаковка (1)
18,73 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (1)
17,77 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Князя Василька, 1
Всього: упаковка (4)
19,59 грн