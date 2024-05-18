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Аскопар таблетки блістер у коробці, №10 - Харків (4847) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 237 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (2)
19,29 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (6)
20,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (9)
19,36 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (7)
19,40 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (4)
19,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
19,71 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (7)
19,33 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (4)
19,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (5)
19,49 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (2)
19,69 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
19,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (3)
19,75 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (6)
19,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (6)
19,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: упаковка (2)
19,37 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (9)
20,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
20,71 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (10)
19,40 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (3)
20,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (2)
18,06 грн