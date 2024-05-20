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Аскопар таблетки блістер, №10 - Запоріжжя (21214) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеці
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (4)
19,80
Економія: -2,62 грн
17,18 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
24,00
Економія: -6,00 грн
18,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1)
23,90
Економія: -6,70 грн
17,20 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
19,23
Економія: -2,05 грн
17,18 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (6)
22,60
Економія: -5,20 грн
17,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (5)
18,70
Економія: -1,52 грн
17,18 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (4)
19,60
Економія: -2,42 грн
17,18 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
Всього: упаковка (1)
16,24 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
19,60
Економія: -2,42 грн
17,18 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (3)
16,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
Всього: упаковка (1)
17,90
Економія: -0,72 грн
17,18 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 20-Б
Всього: упаковка (20)
23,90
Економія: -6,50 грн
17,40 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (3)
24,00
Економія: -7,00 грн
17,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 4
Всього: упаковка (3)
19,90
Економія: -2,72 грн
17,18 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 18-В
Всього: упаковка (3)
22,20
Економія: -4,80 грн
17,40 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (3)
24,00
Економія: -7,00 грн
17,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
Всього: упаковка (21)
20,60
Економія: -3,42 грн
17,18 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33-А
Всього: упаковка (4)
20,30
Економія: -3,12 грн
17,18 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 9-Б
Всього: упаковка (10)
24,70
Економія: -7,50 грн
17,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
Всього: упаковка (4)
20,00
Економія: -2,82 грн
17,18 грн