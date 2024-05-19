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Аскопар таблетки блістер, №10 - Львів (21214) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 62 аптеках
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
19,24
Економія: -2,06 грн
17,18 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (7)
28,10
Економія: -10,90 грн
17,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (9)
20,34
Економія: -3,16 грн
17,18 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
21,70
Економія: -4,52 грн
17,18 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (9)
28,10
Економія: -10,90 грн
17,20 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (4)
18,23
Економія: -1,05 грн
17,18 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (4)
24,70
Економія: -7,52 грн
17,18 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (5)
22,40
Економія: -5,22 грн
17,18 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
24,61
Економія: -7,43 грн
17,18 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (6)
18,52
Економія: -1,34 грн
17,18 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
18,80
Економія: -1,62 грн
17,18 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
20,00
Економія: -2,82 грн
17,18 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
21,30
Економія: -4,12 грн
17,18 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (5)
16,28 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (1)
22,00
Економія: -4,82 грн
17,18 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (6)
17,20
Економія: -0,02 грн
17,18 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (11)
28,10
Економія: -10,90 грн
17,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Городоцька, 153
Всього: упаковка (18)
21,80
Економія: -4,60 грн
17,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Васильківського, 1
Всього: упаковка (1)
20,00
Економія: -2,82 грн
17,18 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 84
Всього: упаковка (1)
18,74
Економія: -1,56 грн
17,18 грн