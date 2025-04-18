Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" (Loperamidi hydrochloridum "OZ")
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
1.2 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 68
3.5 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
3.6 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
3.7 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
3.7 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 126/128
3.8 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Європейська, 37
3.9 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
3.9 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 70/54
4.0 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Одеса-Головна, 35
4.5 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Велика Арнаутська / Канатна, 6/58
4.7 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 78
4.8 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 55
5.2 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я