Київ
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" (Loperamidi hydrochloridum "OZ")

Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" (Loperamidi hydrochloridum "OZ")

Миколаїв (адресу не вказано)
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Доступно в 35 аптеках у Миколаїв
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
26,04 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
25,56 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
25,59 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
25,68 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
25,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
25,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 37-А
3.7 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
25,53 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Б
3.8 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
25,77 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-Д
3.8 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
26,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 171/15
4.1 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
25,53 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
25,71 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 2-Е
4.2 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
25,56 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Б/33
4.9 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
25,77 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 22
4.9 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
25,59 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 22/1
5.0 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
25,53 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 36/1
5.4 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
25,53 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Миколаїв, вул. Космонавтів, 78
5.7 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
25,56 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
6.7 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
24,66 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 128-Г/2
7.5 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
25,65 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
7.6 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
25,59 грн
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