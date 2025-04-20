Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" (Loperamidi hydrochloridum "OZ")
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках у Кривий Ріг
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
23,75
Економія при броні: -1,02 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
25,80
Економія при броні: -1,75 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 2-В
3.0 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 96-Б
3.0 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 52-Б
3.2 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Глазового Павла, 24-В
4.2 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Вечірньокутська, 1
5.0 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Вечірньокутська, 54-В
5.0 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кривий Ріг, вул. Гетьмана Мазепи Івана, 74
5.2 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Оцерклевича Віктора, 3
7.0 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Незалежності України, 16-А
7.1 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 70-А
7.5 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кривий Ріг, просп. Південний, 32
7.9 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
17,76
Економія при броні: -1,32 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, бульв. Вороного Миколи, 7-Б
8.2 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 40-А
8.4 км
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я