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Апіпрост капсули блістер, №60 - Харків (110699) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
216,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
216,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
216,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
216,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
216,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
239,82 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (1)
239,52 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
233,99
Економія: -29,64 грн
204,35 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
241,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
216,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
216,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
216,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
216,50 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
216,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
216,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1), блістер (3)
240,66 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
216,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
216,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
239,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
216,50 грн