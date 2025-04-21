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Оргалутран
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Оргалутран
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Вінниця
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, просп. Миру, 8
116.3 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4903,50
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Симиренка, 2/19
188.9 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5380,21
Економія при броні:
-255,96 грн
5124,25
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Симиренка, 5
189.0 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4803,90
Економія при броні:
-36,50 грн
4767,40
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Покотила Володимира, 9
189.1 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
1921,56
Економія при броні:
-14,60 грн
1906,96
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лятошинського, 18
189.1 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4636,18
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Махова Олександра, 6-А
189.2 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5853,56
Економія при броні:
-341,26 грн
5512,30
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 4-Б
189.6 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5786,71
Економія при броні:
-245,06 грн
5541,65
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 4-В
189.7 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4803,90
Економія при броні:
-36,50 грн
4767,40
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Білецького Академіка, 11
191.3 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4784,00
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 87
191.6 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5960,01
Економія при броні:
-368,11 грн
5591,90
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
191.7 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5210,00
Економія при броні:
-208,40 грн
5001,60
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 34
192.2 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4818,10
Економія при броні:
-50,70 грн
4767,40
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Табірна, 42
193.9 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5082,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 145/1
195.7 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4607,77
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
196.1 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5885,54
Економія при броні:
-348,36 грн
5537,18
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
196.4 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5089,00
Економія при броні:
-203,56 грн
4885,44
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
196.7 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5477,79
Економія при броні:
-293,84 грн
5183,95
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
197.1 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5927,08
Економія при броні:
-315,28 грн
5611,80
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
197.4 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4928,15
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
197.4 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5874,41
Економія при броні:
-347,18 грн
5527,23
грн
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