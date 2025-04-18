Київ
Про товар
Ціни
Діагнози
Оргалутран
®
(Orgalutran
®
)
Оргалутран
®
(Orgalutran
®
)
Одеса
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
372.2 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4680,00
Економія при броні:
-133,00 грн
4547,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
372.8 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4720,00
Економія при броні:
-137,00 грн
4583,00
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лятошинського, 18
433.3 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4636,18
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чавдар Єлизавети, 18
434.1 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4829,60
Економія при броні:
-64,60 грн
4765,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 34
434.8 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4818,10
Економія при броні:
-53,10 грн
4765,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Срібнокільська, 20-В
435.0 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4809,80
Економія при броні:
-44,80 грн
4765,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
435.1 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4695,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 1-О
435.1 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4003,12
Економія при броні:
-191,12 грн
3812,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
435.5 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4695,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
435.6 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4695,00
грн
Забронювати
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
435.9 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5148,00
Економія при броні:
-205,92 грн
4942,08
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 14-А
436.4 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5917,59
Економія при броні:
-375,94 грн
5541,65
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 145/1
436.8 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4607,77
грн
Забронювати
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
437.1 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5089,00
Економія при броні:
-203,56 грн
4885,44
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пчілки Олени, 6
437.1 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5694,03
Економія при броні:
-211,58 грн
5482,45
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пчілки Олени, 6
437.1 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4780,90
Економія при броні:
-15,90 грн
4765,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Симиренка, 5
437.4 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4780,90
Економія при броні:
-15,90 грн
4765,00
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Симиренка, 2/19
437.4 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5470,33
Економія при броні:
-346,08 грн
5124,25
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Махова Олександра, 6-А
437.6 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5745,53
Економія при броні:
-233,23 грн
5512,30
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-А
437.7 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5683,25
Економія при броні:
-220,70 грн
5462,55
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню