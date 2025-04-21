Оргалутран® (Orgalutran®)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 65 аптеках у Миколаїв
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-Д
3.8 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
262.5 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4720,00
Економія при броні: -137,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
264.4 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4680,00
Економія при броні: -176,50 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 31
350.4 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чавдар Єлизавети, 18
396.8 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4829,60
Економія при броні: -62,20 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
397.4 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4695,00
Економія при броні: -178,50 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
397.6 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4695,00
Економія при броні: -178,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 1-О
397.7 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4003,12
Економія при броні: -189,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Срібнокільська, 20-В
397.8 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4809,80
Економія при броні: -42,40 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
398.0 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5148,00
Економія при броні: -205,92 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
398.2 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4695,00
Економія при броні: -178,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 14-А
398.9 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5807,32
Економія при броні: -265,67 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лятошинського, 18
399.2 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
399.5 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5089,00
Економія при броні: -203,56 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пчілки Олени, 6
399.6 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5869,25
Економія при броні: -386,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пчілки Олени, 6
399.6 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4780,90
Економія при броні: -13,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-А
399.8 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5708,50
Економія при броні: -245,95 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 34
399.9 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4818,10
Економія при броні: -50,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ялтинська, 15
399.9 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5911,63
Економія при броні: -384,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 145/1
401.1 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh