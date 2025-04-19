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Оргалутран
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Львів
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Соснівка, вул. Галицька, 7
53.3 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4921,42
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 24
113.2 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
959,56
Економія при броні:
-5,76 грн
953,80
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 7-Б
114.1 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4782,40
Економія при броні:
-13,40 грн
4769,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 49
114.1 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4778,00
Економія при броні:
-9,00 грн
4769,00
грн
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Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 48
114.1 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4797,80
Економія при броні:
-28,80 грн
4769,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 20
117.7 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5866,91
Економія при броні:
-325,26 грн
5541,65
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 80
120.1 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5861,34
Економія при броні:
-319,69 грн
5541,65
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Тарнавського Мирона Генерала, 34
120.3 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4820,00
Економія при броні:
-66,40 грн
4753,60
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, просп. Миру, 8
333.3 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4903,50
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Покотила Володимира, 9
458.3 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
1912,36
Економія при броні:
-6,36 грн
1906,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 4-Б
458.4 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5922,05
Економія при броні:
-380,40 грн
5541,65
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 4-В
458.5 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4780,90
Економія при броні:
-15,90 грн
4765,00
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
458.6 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5210,00
Економія при броні:
-208,40 грн
5001,60
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 87
458.6 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5848,17
Економія при броні:
-256,27 грн
5591,90
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Симиренка, 2/19
458.8 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5487,84
Економія при броні:
-363,59 грн
5124,25
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Симиренка, 5
459.0 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4780,90
Економія при броні:
-15,90 грн
4765,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Махова Олександра, 6-А
459.1 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5907,86
Економія при броні:
-395,56 грн
5512,30
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Білецького Академіка, 11
460.6 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4784,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Табірна, 42
461.5 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5082,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Порика Василя, 7-А
461.8 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5877,75
Економія при броні:
-350,52 грн
5527,23
грн
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