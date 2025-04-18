Оргалутран® (Orgalutran®)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 50 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5471,45
Економія при броні: -237,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5816,79
Економія при броні: -275,14 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5089,00
Економія при броні: -203,56 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
2.7 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5434,55
Економія при броні: -250,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.7 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Межигірська, 56
2.8 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5956,31
Економія при броні: -359,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Коперника, 2-А
2.9 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5928,77
Економія при броні: -316,97 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5773,13
Економія при броні: -235,95 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
4.2 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 145/1
4.3 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 10-А
5.4 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5853,60
Економія при броні: -321,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-Г
6.1 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5761,83
Економія при броні: -229,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
6.4 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5817,90
Економія при броні: -276,25 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 9-Г
6.5 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5640,03
Економія при броні: -391,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 22
6.7 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5938,09
Економія при броні: -346,19 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 34
6.9 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4818,10
Економія при броні: -29,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
7.0 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5938,65
Економія при броні: -346,75 грн