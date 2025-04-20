Київ
Оргалутран® (Orgalutran®)

Оргалутран® (Orgalutran®)

Кривий Ріг (адресу не вказано)
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
114.4 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4680,00
Економія при броні: -176,50 грн
4503,50 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
138.5 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4720,00
Економія при броні: -137,00 грн
4583,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
313.0 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4713,85 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
315.9 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5480,50
Економія при броні: -352,52 грн
5127,98 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
341.1 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4695,00
Економія при броні: -178,50 грн
4516,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Чавдар Єлизавети, 18
341.2 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4829,60
Економія при броні: -62,20 грн
4767,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
341.3 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4695,00
Економія при броні: -178,50 грн
4516,50 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
341.4 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5148,00
Економія при броні: -205,92 грн
4942,08 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 1-О
341.7 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4003,12
Економія при броні: -189,20 грн
3813,92 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Срібнокільська, 20-В
342.2 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4809,80
Економія при броні: -42,40 грн
4767,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
342.3 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4695,00
Економія при броні: -178,50 грн
4516,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 14-А
342.7 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5807,32
Економія при броні: -265,67 грн
5541,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ялтинська, 15
343.0 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5911,63
Економія при броні: -384,40 грн
5527,23 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 144-А
343.1 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5708,50
Економія при броні: -245,95 грн
5462,55 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
343.2 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5089,00
Економія при броні: -203,56 грн
4885,44 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пчілки Олени, 6
343.4 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5869,25
Економія при броні: -386,80 грн
5482,45 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пчілки Олени, 6
343.4 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4780,90
Економія при броні: -13,50 грн
4767,40 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
345.9 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
3756,00
Економія при броні: -142,80 грн
3613,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
346.0 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4695,00
Економія при броні: -178,50 грн
4516,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 54-В
347.0 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5749,60
Економія при броні: -217,40 грн
5532,20 грн
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