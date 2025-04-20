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Оргалутран
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Оргалутран
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
114.4 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4680,00
Економія при броні:
-176,50 грн
4503,50
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
138.5 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4720,00
Економія при броні:
-137,00 грн
4583,00
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
313.0 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4713,85
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
315.9 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5480,50
Економія при броні:
-352,52 грн
5127,98
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
341.1 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4695,00
Економія при броні:
-178,50 грн
4516,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Чавдар Єлизавети, 18
341.2 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4829,60
Економія при броні:
-62,20 грн
4767,40
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
341.3 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4695,00
Економія при броні:
-178,50 грн
4516,50
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
341.4 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5148,00
Економія при броні:
-205,92 грн
4942,08
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 1-О
341.7 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4003,12
Економія при броні:
-189,20 грн
3813,92
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Срібнокільська, 20-В
342.2 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4809,80
Економія при броні:
-42,40 грн
4767,40
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
342.3 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4695,00
Економія при броні:
-178,50 грн
4516,50
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 14-А
342.7 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5807,32
Економія при броні:
-265,67 грн
5541,65
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ялтинська, 15
343.0 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5911,63
Економія при броні:
-384,40 грн
5527,23
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 144-А
343.1 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5708,50
Економія при броні:
-245,95 грн
5462,55
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
343.2 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5089,00
Економія при броні:
-203,56 грн
4885,44
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пчілки Олени, 6
343.4 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5869,25
Економія при броні:
-386,80 грн
5482,45
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пчілки Олени, 6
343.4 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4780,90
Економія при броні:
-13,50 грн
4767,40
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
345.9 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
3756,00
Економія при броні:
-142,80 грн
3613,20
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
346.0 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4695,00
Економія при броні:
-178,50 грн
4516,50
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 54-В
347.0 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5749,60
Економія при броні:
-217,40 грн
5532,20
грн
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