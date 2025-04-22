Київ
Оргалутран® (Orgalutran®)

Оргалутран® (Orgalutran®)

Чернігів (адресу не вказано)
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
3756,00
Економія при броні: -142,80 грн
3613,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
120.8 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5970,05
Економія при броні: -368,20 грн
5601,85 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4695,00
Економія при броні: -178,50 грн
4516,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
122.0 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5854,66
Економія при броні: -313,01 грн
5541,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
122.5 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5869,53
Економія при броні: -277,63 грн
5591,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 22
122.6 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5806,58
Економія при броні: -214,68 грн
5591,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-Г
123.0 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5826,88
Економія при броні: -294,68 грн
5532,20 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 10-А
123.5 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5913,08
Економія при броні: -381,38 грн
5531,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 54-В
123.5 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5905,28
Економія при броні: -373,08 грн
5532,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 9-Г
125.0 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5440,11
Економія при броні: -191,48 грн
5248,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Порика Василя, 7-А
125.5 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5910,52
Економія при броні: -383,29 грн
5527,23 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
126.0 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4695,00
Економія при броні: -178,50 грн
4516,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
126.0 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5874,41
Економія при броні: -347,18 грн
5527,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Межигірська, 56
126.4 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5901,75
Економія при броні: -304,87 грн
5596,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
126.8 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5899,77
Економія при броні: -358,12 грн
5541,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
126.9 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5586,12
Економія при броні: -352,42 грн
5233,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ялтинська, 15
127.3 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5873,30
Економія при броні: -346,07 грн
5527,23 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
127.6 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
4928,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-А
127.7 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5860,58
Економія при броні: -398,03 грн
5462,55 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
128.2 км
Оргалутран® розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл шприц 0.5 мл №5
Organon Central East Gmbh
5054,90 грн
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