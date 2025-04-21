Кліндаміцин-М (Clindamycin-M)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 92 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
277,81
Економія при броні: -30,57 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
264,10
Економія при броні: -5,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
277,25
Економія при броні: -30,01 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
259,20 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
259,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
274,61
Економія при броні: -27,37 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
268,04
Економія при броні: -20,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
264,10
Економія при броні: -5,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
259,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
275,68
Економія при броні: -23,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
270,09
Економія при броні: -18,32 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
264,10
Економія при броні: -5,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
270,47
Економія при броні: -30,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
275,27
Економія при броні: -35,43 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
264,10
Економія при броні: -5,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
259,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
259,20
Економія при броні: -0,50 грн