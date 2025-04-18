Кліндаміцин-М (Clindamycin-M)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 169 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
259,20 грн
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
267,81
Економія при броні: -10,77 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
268,63
Економія при броні: -12,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
275,63
Економія при броні: -19,22 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
264,10
Економія при броні: -7,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
259,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
259,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
259,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
259,20
Економія при броні: -2,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
276,65
Економія при броні: -18,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
277,49
Економія при броні: -14,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
272,65
Економія при броні: -14,23 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
274,61
Економія при броні: -31,32 грн