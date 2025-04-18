Кліндаміцин-М (Clindamycin-M)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 521 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
264,10
Економія при броні: -7,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
259,20 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
264,11
Економія при броні: -30,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
279,76
Економія при броні: -35,95 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
272,34
Економія при броні: -33,46 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
259,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
276,38
Економія при броні: -32,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
259,20 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
264,11
Економія при броні: -30,81 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
1.5 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
290,49
Економія при броні: -33,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
259,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
264,10
Економія при броні: -7,10 грн