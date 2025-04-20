Кліндаміцин-М (Clindamycin-M)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 161 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
259,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
277,70
Економія при броні: -37,56 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
255,00
Економія при броні: -25,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
277,81
Економія при броні: -14,85 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
270,63
Економія при броні: -29,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
266,77
Економія при броні: -34,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
271,69
Економія при броні: -38,92 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
275,17
Економія при броні: -34,62 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
276,48
Економія при броні: -43,34 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
276,17
Економія при броні: -43,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
274,00
Економія при броні: -40,86 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
264,10
Економія при броні: -4,80 грн