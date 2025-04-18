Кліндаміцин-М (Clindamycin-M)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 201 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
273,16
Економія при броні: -15,89 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
274,14
Економія при броні: -20,21 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
264,10
Економія при броні: -8,20 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
259,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
259,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
275,93
Економія при броні: -31,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
273,15
Економія при броні: -28,63 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
259,20 грн