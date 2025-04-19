Кліндаміцин-М (Clindamycin-M)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 222 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
270,86
Економія при броні: -23,78 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
270,42
Економія при броні: -23,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
282,43
Економія при броні: -20,12 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
264,10
Економія при броні: -4,80 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
276,14
Економія при броні: -29,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
275,35
Економія при броні: -17,34 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
264,10
Економія при броні: -4,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
280,26
Економія при броні: -33,54 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
273,61
Економія при броні: -41,34 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
259,20 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
275,59
Економія при броні: -39,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
272,52
Економія при броні: -40,57 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
267,75
Економія при броні: -35,99 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
279,39
Економія при броні: -43,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
259,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
273,69
Економія при броні: -32,44 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм