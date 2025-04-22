Кліндаміцин-М (Clindamycin-M)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 63 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
259,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
281,33
Економія при броні: -8,44 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
259,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
264,10
Економія при броні: -4,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
259,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
259,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
275,84
Економія при броні: -18,49 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
264,10
Економія при броні: -4,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
277,17
Економія при броні: -19,95 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
259,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
259,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
259,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
267,25
Економія при броні: -10,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
264,10
Економія при броні: -4,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
275,01
Економія при броні: -16,99 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Кліндаміцин-М капсули 0.15 г блістер №10
Монфарм
268,17
Економія при броні: -10,10 грн