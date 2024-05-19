Всі аптеки України
ATC-класифікаціяПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)ТИРЕОТРОПНІ ЗАСОБИТИРЕОТРОПНІ ПРЕПАРАТИТиреоїдні гормониЛевотироксин натрійL-Тироксин 75 Берлін-ХеміЦіни в аптеках

L-Тироксин 75 Берлін-Хемі таблетки 75 мкг блістер, №50 - Львів (221363) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 301 аптеці
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
114,70 грн
Аптека нц
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (2)
130,81
Економія: -16,74 грн
114,07 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1), блістер (1)
111,25 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2), блістер (1)
132,28
Економія: -15,94 грн
116,34 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
111,92 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
123,99
Економія: -8,52 грн
115,47 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
114,70 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (2)
125,15 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
112,62 грн
Swiss pharmacy
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
120,80 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
134,60
Економія: -18,30 грн
116,30 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: таблетки (25)
114,70 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
129,50
Економія: -14,03 грн
115,47 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
128,99
Економія: -13,52 грн
115,47 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
127,93
Економія: -9,79 грн
118,14 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (4), блістер (1)
134,60
Економія: -18,30 грн
116,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (3)
135,81
Економія: -19,43 грн
116,38 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
114,70 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (6)
118,50
Економія: -3,03 грн
115,47 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
130,50
Економія: -15,03 грн
115,47 грн