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L-Тироксин 75 Берлін-Хемі таблетки 75 мкг блістер, №50 - Харків (221363) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 388 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (2)
128,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
111,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
129,98
Економія: -13,16 грн
116,82 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2), блістер (1)
129,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (2)
122,72 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (2)
126,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3)
131,69
Економія: -15,10 грн
116,59 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
133,00 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
125,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (2)
134,30
Економія: -18,10 грн
116,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
128,90 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2), блістер (1)
135,10
Економія: -19,80 грн
115,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
121,50
Економія: -6,18 грн
115,32 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
128,80 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (3)
129,12 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
117,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (11)
129,94
Економія: -14,06 грн
115,88 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (5)
124,22 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1), блістер (1)
128,56 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
131,92 грн