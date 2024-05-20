L-Тироксин 125 Берлін-Хемі таблетки 125 мкг блістер, №50 - Запоріжжя (221360) Лікарський препарат - ціни
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Наявність на 2024-05-22 - 15:00
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Аптека бам
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Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Аптека низьких цін
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Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Аптека оптових цін
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Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Народна аптека
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Всього: упаковка (300)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119