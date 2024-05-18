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L-Тироксин 125 Берлін-Хемі таблетки 125 мкг блістер, №50 - Харків (221360) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 367 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
144,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
128,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2), блістер (1)
150,38
Економія: -16,55 грн
133,83 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (3)
152,84 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
141,36 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
142,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (4), блістер (1)
150,53
Економія: -16,21 грн
134,32 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (5)
145,74 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
155,20
Економія: -22,40 грн
132,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
137,99
Економія: -4,73 грн
133,26 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
149,16 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
146,34 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
134,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
152,94
Економія: -19,03 грн
133,91 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
143,52 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
153,96 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
149,24 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1), блістер (1)
148,22 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
138,33 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (1)
150,10 грн