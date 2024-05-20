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L-Тироксин 100 Берлін-Хемі таблетки 100 мкг блістер, №50 - Запоріжжя (19399) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 219 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: таблетки (25)
142,59
Економія: -20,19 грн
122,40 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
136,17
Економія: -13,77 грн
122,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
138,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (3), блістер (1)
146,83
Економія: -16,22 грн
130,61 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (3)
138,96
Економія: -13,03 грн
125,93 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: таблетки (25)
126,36 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (3)
135,50
Економія: -12,23 грн
123,27 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (5)
142,97
Економія: -20,57 грн
122,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
133,89 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (2)
143,32
Економія: -20,92 грн
122,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1), блістер (1)
142,10
Економія: -17,80 грн
124,30 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (2)
129,50
Економія: -6,23 грн
123,27 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1), блістер (1)
140,13
Економія: -4,62 грн
135,51 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: таблетки (25)
126,01 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (4)
141,82
Економія: -19,42 грн
122,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: таблетки (25)
142,53
Економія: -17,62 грн
124,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
138,74
Економія: -13,22 грн
125,52 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (3)
136,50
Економія: -10,70 грн
125,80 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (1)
144,60
Економія: -22,20 грн
122,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (5)
144,55
Економія: -23,22 грн
121,33 грн