Всі аптеки України
ATC-класифікаціяПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)ТИРЕОТРОПНІ ЗАСОБИТИРЕОТРОПНІ ПРЕПАРАТИТиреоїдні гормониЛевотироксин натрійL-Тироксин 100 Берлін-ХеміЦіни в аптеках

L-Тироксин 100 Берлін-Хемі таблетки 100 мкг блістер, №50 - Харків (19399) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 392 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
144,22 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (2)
120,69 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (3), блістер (1)
139,71
Економія: -16,97 грн
122,74 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
144,30 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
143,66 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (2)
148,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (7)
141,54
Економія: -16,33 грн
125,21 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (4)
144,68 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
143,26 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
143,90
Економія: -18,20 грн
125,70 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
130,99
Економія: -8,04 грн
122,95 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
146,88 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (2)
148,04 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (9), блістер (1)
138,63
Економія: -15,67 грн
122,96 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (2)
149,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (3)
148,16 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
148,24 грн
Економна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
130,29 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (1)
148,72 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (3)
148,14 грн