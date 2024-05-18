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L-Тироксин 50 Берлін-Хемі таблетки 50 мкг блістер, №50 - Харків (19398) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 340 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
132,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (4)
124,28
Економія: -12,31 грн
111,97 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
128,56 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
117,48 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
133,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (6), блістер (1)
128,65
Економія: -17,00 грн
111,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2)
121,93 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
122,83 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1), блістер (1)
128,12 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
131,80
Економія: -20,50 грн
111,30 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (4), блістер (1)
130,00
Економія: -17,50 грн
112,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
116,50
Економія: -6,32 грн
110,18 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
132,62 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
114,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (20)
127,02
Економія: -14,76 грн
112,26 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
121,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1), блістер (1)
132,08 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
129,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (1)
124,22 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (4)
127,84
Економія: -16,44 грн
111,40 грн