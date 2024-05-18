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L-Тироксин 150 Берлін-Хемі таблетки 150 мкг блістер, №50 - Харків (129163) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 365 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
165,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (2)
141,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (3)
164,89
Економія: -20,16 грн
144,73 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
155,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (2)
152,84 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
150,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3), блістер (1)
166,96
Економія: -20,58 грн
146,38 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
160,28 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (5), блістер (1)
159,84 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
160,08 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
155,06 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1), блістер (1)
167,50
Економія: -24,60 грн
142,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
147,50
Економія: -4,11 грн
143,39 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
161,32 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1), блістер (1)
160,62 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
147,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (4), блістер (1)
163,39
Економія: -18,62 грн
144,77 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (2)
156,84 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
152,18 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
158,14 грн