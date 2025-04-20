Карбамазепін (Carbamazepine)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 50 аптеках у Запоріжжя
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №20
Технолог
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №20
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №20
Технолог
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №20
Технолог
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
112,90
Економія при броні: -2,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
3.1 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
3.3 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №20
Технолог
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
3.4 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
112,90
Економія при броні: -2,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
3.7 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
112,90
Економія при броні: -2,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
3.8 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №20
Технолог
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
3.9 км
Карбамазепін таблетки 200 мг контейнер №50
Технолог
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
4.4 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №20
Технолог
Карбамазепін таблетки 200 мг контейнер №50
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 24
4.5 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
4.7 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
112,90
Економія при броні: -2,60 грн