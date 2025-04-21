Карбамазепін (Carbamazepine)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 68 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №20
Технолог
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Карбамазепін таблетки 200 мг контейнер №50
Технолог
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
112,90
Економія при броні: -1,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
112,90
Економія при броні: -1,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №20
Технолог
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №20
Технолог
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
112,90
Економія при броні: -1,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
112,90
Економія при броні: -1,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
112,90
Економія при броні: -1,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
112,90
Економія при броні: -1,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №20
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
112,90
Економія при броні: -1,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
112,90
Економія при броні: -1,70 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
112,90
Економія при броні: -1,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
1.0 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
112,90
Економія при броні: -1,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
112,90
Економія при броні: -1,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пл. Привокзальна, -
1.1 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №20
Технолог