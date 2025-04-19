Карбамазепін (Carbamazepine)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 150 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
112,90
Економія при броні: -2,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
112,90
Економія при броні: -2,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
112,90
Економія при броні: -2,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №20
Технолог
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
112,90
Економія при броні: -2,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
112,90
Економія при броні: -2,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
112,90
Економія при броні: -2,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
112,90
Економія при броні: -2,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 47
1.2 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
112,90
Економія при броні: -2,20 грн