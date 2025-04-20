Карбамазепін (Carbamazepine)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 74 аптеках у Кривий Ріг
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №20
Технолог
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
112,90
Економія при броні: -1,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Карбамазепін таблетки 200 мг контейнер №50
Технолог
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
112,90
Економія при броні: -1,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
112,90
Економія при броні: -1,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №20
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.1 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
112,90
Економія при броні: -1,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 35
2.2 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №20
Технолог
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 10
2.7 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
112,90
Економія при броні: -1,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 94
3.0 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 2-В
3.0 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №20
Технолог
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
112,90
Економія при броні: -1,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №20
Технолог
Карбамазепін таблетки 200 мг контейнер №50
Технолог
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 96-Б
3.0 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №20
Технолог
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.1 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
112,90
Економія при броні: -1,40 грн