Карбамазепін (Carbamazepine)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 78 аптеках у Дніпро
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №20
Технолог
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
112,90
Економія при броні: -1,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
112,90
Економія при броні: -1,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
112,90
Економія при броні: -1,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 4
3.8 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №20
Технолог
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Моніторна, 2
4.2 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
106,80
Економія при броні: -4,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
4.3 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
112,90
Економія при броні: -1,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Моніторна, 10-Д
4.3 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №20
Технолог
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
4.4 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
4.4 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №20
Технолог
Карбамазепін таблетки 200 мг контейнер №50
Технолог
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
4.4 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
112,90
Економія при броні: -1,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 13
4.5 км
Карбамазепін таблетки 200 мг контейнер №50
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Незалежності, 29
4.5 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
112,90
Економія при броні: -1,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
4.5 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
4.6 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
112,90
Економія при броні: -1,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
112,90
Економія при броні: -1,90 грн