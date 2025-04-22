Київ
Карбамазепін (Carbamazepine)

Карбамазепін (Carbamazepine)

Чернігів (адресу не вказано)
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Доступно в 55 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
112,90
Економія при броні: -1,70 грн
111,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
108,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
108,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
112,90
Економія при броні: -1,70 грн
111,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
112,90
Економія при броні: -1,70 грн
111,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
112,90
Економія при броні: -1,70 грн
111,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
112,90
Економія при броні: -1,70 грн
111,20 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №20
Технолог
40,80 грн
Карбамазепін таблетки 200 мг контейнер №50
Технолог
108,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
112,90
Економія при броні: -1,70 грн
111,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №20
Технолог
48,88 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
103,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
103,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
112,90
Економія при броні: -1,70 грн
111,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
111,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
112,90
Економія при броні: -1,70 грн
111,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №20
Технолог
48,40 грн
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
108,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №20
Технолог
45,20 грн
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
108,00 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
112,90
Економія при броні: -1,70 грн
111,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 114
1.2 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №20
Технолог
48,94 грн
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
109,25 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
Карбамазепін таблетки 200 мг блістер №50
Технолог
108,00 грн
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