Доксициклін-Дарниця (Doxycyclin-Darnitsa)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 181 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
87,56
Економія при броні: -5,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
95,98
Економія при броні: -7,09 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
98,31
Економія при броні: -4,58 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
93,80
Економія при броні: -4,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
89,00
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
95,60
Економія при броні: -6,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
87,10
Економія при броні: -2,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
89,10
Економія при броні: -0,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
98,47
Економія при броні: -13,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
96,37
Економія при броні: -11,49 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
89,08
Економія при броні: -14,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
96,33
Економія при броні: -10,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
99,05
Економія при броні: -13,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
96,60
Економія при броні: -7,66 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
87,56
Економія при броні: -12,56 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
86,14
Економія при броні: -4,39 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ