Доксициклін-Дарниця (Doxycyclin-Darnitsa)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 90 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
97,86
Економія при броні: -12,73 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
93,80
Економія при броні: -2,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
97,67
Економія при броні: -12,48 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
95,60
Економія при броні: -4,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
96,74
Економія при броні: -11,57 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
83,72
Економія при броні: -3,89 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
97,48
Економія при броні: -11,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
81,61
Економія при броні: -3,35 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
96,08
Економія при броні: -16,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
93,42
Економія при броні: -5,87 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
95,60
Економія при броні: -4,30 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
94,80
Економія при броні: -3,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
1.0 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
94,80
Економія при броні: -3,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
99,23
Економія при броні: -15,57 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Доксициклін-Дарниця капсули 100 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
93,80
Економія при броні: -2,50 грн